Арнольд Шварценеггер появится в новом "Терминаторе"

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Первого ноября на экранах кинотеатров появится продолжение франшизы "Терминатор: Темные судьбы", в которой вновь приняли участие актеры Линда Хэмилтон и Арнольд Шварцнегер, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что режиссер первых двух частей киноленты Джейм Кэмерон также принял участие в разработке нового фильма. По его словам, возвращение к "Терминатору"- это как поездка по машине времени.

В новой части известной картины создатели особое внимание уделили героине актрисы Маккензи Дэвис — девушке из будущего Грейс, которая совместно с Саррой Коннор (Линда Хэмилтон) и кибергом T-800 будет спасать Дани (Наталия Рейес) и человечество от гибели.

В фильме также принял участие голливудский актер Арнольд Шварценеггер, сыгравший робота-терминатора в первых частях.