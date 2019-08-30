 Наверх

Арнольд Шварценеггер появится в новом "Терминаторе"

Арнольд Шварценеггер появится в новом "Терминаторе"
​Первого ноября на экранах кинотеатров появится продолжение франшизы Терминатор: Темные судьбы, в которой вновь принял участие Арнольд Шварцнегер
© Getty

Первого ноября на экранах кинотеатров появится продолжение франшизы "Терминатор: Темные судьбы", в которой вновь приняли участие актеры Линда Хэмилтон и Арнольд Шварцнегер, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что режиссер первых двух частей киноленты Джейм Кэмерон также принял участие в разработке нового фильма. По его словам, возвращение к "Терминатору"- это как поездка по машине времени.

В новой части известной картины создатели особое внимание уделили героине актрисы Маккензи Дэвис — девушке из будущего Грейс, которая совместно с Саррой Коннор (Линда Хэмилтон) и кибергом T-800 будет спасать Дани (Наталия Рейес) и человечество от гибели.

В фильме также принял участие голливудский актер Арнольд Шварценеггер, сыгравший робота-терминатора в первых частях.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!