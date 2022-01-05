Армани отменил показы коллекций в январе из-за коронавируса

Известный итальянский модельер Джорджо Армани отменил показы коллекций в январе из-за роста числа заражений коронавирусом.

Известный итальянский модельер Джорджо Армани отменил показы коллекций в январе из-за роста числа заражений коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил принадлежащий ему дом моды.

"Модельер принял данное решение неохотно после тщательного рассмотрения", - цитирует агентство ANSA сообщение модного дома.

Речь идет об отмене показа мужской коллекции брендов Emporio Armani и Giorgio Armani сезона "осень - зима 2022/23" во время Недели мужской моды в Милане 14-18 января, а также коллекции Giorgio Armani Priv сезона "весна - лето 2022" во время Недели высокой моды в Париже в конце текущего месяца.