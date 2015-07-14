​Американский рэпер 50 Cent объявил себя банкротом

Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ Американский рэпер и продюсер Кёртис Джеймс Джексон-третий, лучше известный под псевдонимом 50 Cent, в понедельник подал заявление в суд о защите от кредиторов согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно судебным документам, как активы музыканта, так и его долги оцениваются в диапазоне от 10 млн. до 50 млн. долларов.

При этом в прошлую пятницу агентство AP сообщило, что суд Манхэттена постановил, что Джексон должен выплатить 5 млн. долларов по иску женщины, обвинившей его во вмешательстве в личную жизнь. В 2009 году Джексон использовал ее личное видео в ролике, направленном против его давнего конкурента - рэпера Рика Росса.