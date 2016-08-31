Американский певец Крис Браун арестован

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Американский певец Крис Браун был задержан по подозрению в нападении с применением огнестрельного оружия, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Его перевозят в отдел убийств и ограблений, где он будет арестован по подозрению в нападении с огнестрельным оружием", — сообщил лейтенант Крис Рамирез из полицейского департамента Лос-Анджелеса, отметив, что расследование в отношении Брауна продолжается.

Полиция незадолго до этого оцепила дом певца. Сообщалось, что ее вызвала девушка, которая утверждала, что Браун направил на нее пистолет. Сам певец отрицает любые правонарушения со своей стороны.