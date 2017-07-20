Американский фильм "Чудо-женщина" запретили в Тунисе

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Американский супергеройский фильм "Чудо-женщина" запретили к показу в кинотеатрах Туниса, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Фильм должен был выйти в тунисский прокат еще в июне. Премьеру отложили из-за жалоб с требованием запретить "Чудо-женщину" в связи с тем, что главную роль в картине сыграла актриса Галь Гадот, проходившая службу в Армии обороны Израиля. Теперь суд принял решение о запрете.

С 1950-х годов у Туниса "ограниченные" дипломатические связи с Израилем и "Чудо-женщина" вызвала новую волну полемики о двусторонних отношениях.