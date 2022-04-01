Американские сенаторы призвали Netflix уменьшить число сцен курения

Три сенатора от Демократической партии США направили письмо руководству Netflix, призвав их сократить число сцен курения в ее фильмах и сериалах, популярных среди подростков и молодежи.

Три сенатора от Демократической партии США направили письмо руководству Netflix, призвав их сократить число сцен курения в ее фильмах и сериалах, популярных среди подростков и молодежи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сенаторы ссылаются на исследование организации по борьбе с курением среди молодежи Truth Initiative: из него следует, что именно в контенте Netflix особенно много сцен курения. Также авторы письма указывают на исследования, согласно которым демонстрация сцен курения в фильмах, популярных среди подростков и молодых людей, повышает вероятность того, что они сами начнут курить.

На этой неделе стало известно, что крупнейший американский ритейлер Walmart перестал продавать сигареты в некоторых своих магазинах в США.