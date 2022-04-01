О нас
Аудио новости

Американские сенаторы призвали Netflix уменьшить число сцен курения

Американские сенаторы призвали Netflix уменьшить число сцен курения Три сенатора от Демократической партии США направили письмо руководству Netflix, призвав их сократить число сцен курения в ее фильмах и сериалах, популярных среди подростков и молодежи.
Шоу-бизнес
1 апреля 2022 г. 14:04
Американские сенаторы призвали Netflix уменьшить число сцен курения

Три сенатора от Демократической партии США направили письмо руководству Netflix, призвав их сократить число сцен курения в ее фильмах и сериалах, популярных среди подростков и молодежи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сенаторы ссылаются на исследование организации по борьбе с курением среди молодежи Truth Initiative: из него следует, что именно в контенте Netflix особенно много сцен курения. Также авторы письма указывают на исследования, согласно которым демонстрация сцен курения в фильмах, популярных среди подростков и молодых людей, повышает вероятность того, что они сами начнут курить.

На этой неделе стало известно, что крупнейший американский ритейлер Walmart перестал продавать сигареты в некоторых своих магазинах в США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US senators urge Netflix to reduce smoking scenes

Экслюзивные новости

Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
30 марта 2022 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi