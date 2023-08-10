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Американская Tapestry близка к покупке владельца брендов Jimmy Choo и Versace

Американская Tapestry близка к покупке владельца брендов Jimmy Choo и Versace Американская Tapestry Inc., которой принадлежит, в частности, бренд Coach, ведет переговоры о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.
Шоу-бизнес
10 августа 2023 г. 13:24
Американская Tapestry близка к покупке владельца брендов Jimmy Choo и Versace

Американская Tapestry Inc., которой принадлежит, в частности, бренд Coach, ведет переговоры о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, стороны могут объявить о сделке уже в четверг.

Капитализация Capri составляет 4,1 млрд долларов, и сделка, вероятно, будет включать премию к рыночной цене, отмечает WSJ. Капитализация Tapestry близка к 10 млрд долларов.

Capri должна была выпустить отчетность за первый квартал 2024 финансового года во вторник, однако неожиданно перенесла его публикацию на четверг без объяснения причин.

Акции Capri с начала текущего года подешевели на 40%. Рыночная стоимость компании достигала 20 млрд долларов в начале 2014 года, однако за последние годы существенно уменьшилась, в том числе из-за того, что купленные ею активы показывали неоднородные результаты.

Стоимость бумаг Tapestry выросла на 8,3% в 2023 году.

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Версия на английском языке American Tapestry close to buying owner of Jimmy Choo and Versace

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