Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году.

Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар", которые поборются за престижные награды в этом году.

Как передает Report, об этом говорится на сайте организации.

В этом году в категории "Лучший фильм года" заявлены сразу десять картин: "Дюна", "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Вестсайдская история", "Кода", "Власть пса", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Король Ричард" и японский фильм "Сядь за руль моей машины".

За звание "Лучшего режиссера" поборются Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.

На "Лучшую женскую роль" претендуют Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер").

"Оскар" за "Лучшую мужскую роль" могут получить: Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Уилл Смит (Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Макбет").

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинуты картины "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена, "Рука бога" Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, "Худший человек на свете" Йоакима Триера.

В категорию "Полнометражный анимационный фильм" вошли "Лука", "Побег" и "Энканто", а также "Митчеллы против машин" и "Райя и последний дракон".

94-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Голливуде 27 марта.