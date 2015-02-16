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    ​Алла Пугачева решила сдать в аренду свою знаменитую квартиру

    Аренда пятикомнатных апартаментов Примадонны обойдется в 220 тыс. рублей в месяц

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/Алла Пугачева решила сдать в аренду свою знаменитую пятикомнатную квартиру, что находится на Тверской.

    Как передает Report, сама Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми живет сейчас в замке, построенном для нее супругом в деревне Грязь.

    О том, что Примадонна решила сдать пустующие пятикомнатные апартаменты в центре Москвы, сообщает издание "Комсомольская правда", репортеры которого увидели объявление на одном из сайтов о недвижимости.

    "В аренду предлагается уютная большая пятикомнатная квартира с тремя спальнями, - написано в объявлении. - Квартира оборудована всей бытовой техникой. Встроенная кухня. В столовой имеется бар и действующий камин. Есть отдельная гардеробная. 2 санузла (душевая и джакузи). Подъезд с охраной и видеонаблюдением. 2 машиноместа на территории. Въезд через шлагбаум".

    Проживание в апартаментах, как выяснили журналисты издания, обойдется в 220 тыс. рублей в месяц.

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