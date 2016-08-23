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    Фильм "Али и Нино" скоро выйдет в прокат

    Исполнительный продюсер фильма - Лейла Алиева, автор сценария - Кристофер Хемптон, режиссер - Асиф Кападиа

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Самый ожидаемый фильм "Али и Нино" скоро выйдет в прокат в кинотеатрах Баку.

    Как сообщает Report, информация по этому поводу размещена на официальной социальной странице сети кинотеатров CinemaPlus.

    Отметим, что фильм снят по роману Магомеда Асад бека (Курбана Саида) "Али и Нино". Он повествует о романтической любви мусульманина Али и христианки Нино.

    Исполнительный продюсер фильма - Лейла Алиева, автор сценария - Кристофер Хемптон, режиссер - Асиф Кападиа.

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