Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Самый ожидаемый фильм "Али и Нино" скоро выйдет в прокат в кинотеатрах Баку.

Как сообщает Report, информация по этому поводу размещена на официальной социальной странице сети кинотеатров CinemaPlus.

Отметим, что фильм снят по роману Магомеда Асад бека (Курбана Саида) "Али и Нино". Он повествует о романтической любви мусульманина Али и христианки Нино.

Исполнительный продюсер фильма - Лейла Алиева, автор сценария - Кристофер Хемптон, режиссер - Асиф Кападиа.