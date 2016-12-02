Александр Масляков определит в Баку лучшую команду

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря во Дворце Гейдара Алиева состоится грандиозный финал третьего сезона Азербайджанской Лиги КВН. Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, звание чемпиона разыграют команды из Азербайджана, России и Грузии.

Игры Азербайджанской региональной Лиги КВН проходят по инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и при поддержке Государственного Фонда по поддержке молодежи.

Хедлайнерами концерта выступят команды Высшей Лиги КВН: финалисты сезона 2015 – Сборная Дагестана и обладатели “Президентского Кивина -2016” – Сборная Грузия, а также наши любимчики – обладатели “Кивина в темном -2016” – Сборная Баку. Ведущий концерта –Александр Масляков.