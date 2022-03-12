Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс.
"Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма "Раст", чтобы снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки", - говорится в сообщении.
В иске Болдуин настаивает, что не несет ответственности за смерть Хатчинс и требует возместить убытки, говорится в сообщении. "Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников", - сообщает издание.
Болдуин в иске пишет, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация, говорится в сообщении. Кроме того, Болдуин указал, что связался со съемочной группой, чтобы те попытались закончить съемки, тем самым почтив память Хатчинс, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.