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Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст"

Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст" Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс.
Шоу-бизнес
12 марта 2022 г. 05:42
Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма Раст

Актер Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма "Раст", во время работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс.

Как передает Report, об этом сообщает Los Angeles Times.

"Болдуин подал арбитражный иск против продюсеров фильма "Раст", чтобы снять с себя ответственность и покрыть свои судебные издержки", - говорится в сообщении.

В иске Болдуин настаивает, что не несет ответственности за смерть Хатчинс и требует возместить убытки, говорится в сообщении. "Он также заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников", - сообщает издание.

Болдуин в иске пишет, что пытался договориться с семьей Хатчинс, взяв на себя инициативу, чтобы мужу и сыну погибшей была выплачена компенсация, говорится в сообщении. Кроме того, Болдуин указал, что связался со съемочной группой, чтобы те попытались закончить съемки, тем самым почтив память Хатчинс, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.

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