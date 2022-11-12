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Алек Болдуин подал иск против членов команды фильма, на съемках которого погибла оператор

Алек Болдуин подал иск против членов команды фильма, на съемках которого погибла оператор Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы фильма "Ржавчина" (Rust), во время работы над которым случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.
Шоу-бизнес
12 ноября 2022 г. 05:36
Алек Болдуин подал иск против членов команды фильма, на съемках которого погибла оператор
Алек Болдуин

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на членов съемочной группы фильма "Ржавчина" (Rust), во время работы над которым случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, в заявлении Болдуина упоминаются ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, поставщик оружия и боеприпасов для съемки Сет Кенни и ассистент режиссера Дэвид Холс. Именно он передал Болдуину в тот день пистолет, заверив, что он безопасен, указывает издание.

Перед этим актер также подал арбитражный иск против продюсеров фильма, утверждая, что ответственность за безопасность огнестрельного оружия лежала не на нем.

Напомним, что в октябре 2021 года во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина" Болдуин, который также выступает одним из продюсеров фильма, выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, оператора врачи не смогли спасти. Съемки фильма приостановлены.

После этого семья Хатчинс подала иск с обвинениями в непредумышленном убийстве в отношении Болдуина и других создателей фильма.

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