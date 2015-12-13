Альбано Карризи: Рассчитываю еще раз побывать в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Рим. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Я был в Баку 50 лет назад, и когда я снова приехал туда, я увидел совершенно другой Баку.

Об этом Report сказал известный итальянский певец Альбано Карризи.

Он напомнил, что два года назад в Баку было проведено мероприятие "Итальянские ночи", на котором выступили известные итальянские певцы: "Это было невероятно. Это говорит о том, что правительство делает большую роль для большего познания Азербайджана в мире".

Певец также рассчитывает еще раз побывать в Баку.

Напомним, что в декабре 2013 года Аль Бано выступил на сцене комплекса Baku Crystal Hall вместе с участниками фестиваля итальянской песни "Сан-Ремо" Тото Кутуньо, группой Ricchi E Poveri (Рикки э Повери), Риккардо Фольи, Умберто Тоцци, Тони Эспозито, Пупо, группой Matia Bazar (Матиа Базар), Марией Фиордализо, Иваной Спагна.