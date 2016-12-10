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    Аль Бано дважды перенес инфаркт

    В настоящий момент певец чувствует себя хорошо.

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Известный итальянский певец Аль Бано перенес операцию после двух инфарктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", популярный исполнитель почувствовал себя плохо в пятницу вечером во время репетиции новогоднего концерта в Риме.

    Первый инфаркт случился в 18 часов и за ним сразу последовал второй. Аль Бано был немедленного доставлен в больницу, где его в ночь на субботу прооперировали.

    В настоящий момент певец чувствует себя хорошо.

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