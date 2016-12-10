Аль Бано дважды перенес инфаркт

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Известный итальянский певец Аль Бано перенес операцию после двух инфарктов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", популярный исполнитель почувствовал себя плохо в пятницу вечером во время репетиции новогоднего концерта в Риме.

Первый инфаркт случился в 18 часов и за ним сразу последовал второй. Аль Бано был немедленного доставлен в больницу, где его в ночь на субботу прооперировали.

В настоящий момент певец чувствует себя хорошо.