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Актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста в Нью-Йорке

Актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста в Нью-Йорке Актриса Сьюзен Сарандон арестована на акции протеста в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
11 мая 2023 г. 13:21
Актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста в Нью-Йорке

Актриса Сьюзен Сарандон арестована на акции протеста в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

76-летняя Сарандон была арестована полицией на акции протеста у Капитолия штата Нью-Йорк, на которой присутствующие выступали за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов. По информации журналистов, законодатели штата Нью-Йорк готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час, однако работники ресторанов исключены из этого нового закона.

Перед арестом актриса выступила на митинге, где говорила о том, насколько важны эти работники.

"Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством не только из-за непосильного труда, который они выполняют, но и из-за того, что они должны делать, чтобы общаться, понимать и быть терпеливыми, а также во всем, что связано с успешным бизнесом", - сказала Сарандон.

Оскароносная актриса оказалась в числе восьми активистов движения "Единая справедливая заработная плата", которые оказались за решеткой. Всем арестованным были выписаны штрафы, после чего они были отпущены.

Это не первый арест актрисы: в 2018 году Сьюзан Сарандон была задержана во время протестов "Женщины не подчиняются" в Вашингтоне.

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Версия на английском языке Actress Susan Sarandon arrested at New York state Capitol protest to increase minimum wage for tipped restaurant workers

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