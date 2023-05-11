Актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста в Нью-Йорке

Актриса Сьюзен Сарандон арестована на акции протеста в Нью-Йорке.

Актриса Сьюзен Сарандон арестована на акции протеста в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

76-летняя Сарандон была арестована полицией на акции протеста у Капитолия штата Нью-Йорк, на которой присутствующие выступали за повышение минимальной заработной платы для работников ресторанов. По информации журналистов, законодатели штата Нью-Йорк готовятся увеличить минимальную заработную плату до 17 долларов в час, однако работники ресторанов исключены из этого нового закона.

Перед арестом актриса выступила на митинге, где говорила о том, насколько важны эти работники.

"Они очень, очень важны, и к ним нужно относиться с достоинством не только из-за непосильного труда, который они выполняют, но и из-за того, что они должны делать, чтобы общаться, понимать и быть терпеливыми, а также во всем, что связано с успешным бизнесом", - сказала Сарандон.

Оскароносная актриса оказалась в числе восьми активистов движения "Единая справедливая заработная плата", которые оказались за решеткой. Всем арестованным были выписаны штрафы, после чего они были отпущены.

Это не первый арест актрисы: в 2018 году Сьюзан Сарандон была задержана во время протестов "Женщины не подчиняются" в Вашингтоне.