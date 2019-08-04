​Актриса Кара Делевинь тайно вышла замуж за свою подругу

Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон.
Как передаёт Report, oб этом сообщает The Sun.
Церемония прошла в Лас-Вегасе. В качестве гостей в часовне присутствовали актрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер, а также музыканты братья Джонас.
Обе невесты были одеты в черное.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон, известная по роли в сериале "Милые обманщицы", публично заявили о романе в июне этого года. Актрисы вместе снимались в картине Алекса Росса Перри "Ее запах", вышедшей в 2018 году.
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