Актриса из "Звездных войн" умерла от редкой болезни

Артистка скончалась еще 23 января после 16-месячной борьбы с мезотелиомой, редким онкологическим заболеванием

Австралийская певица и актриса Триша Ноубл, сыгравшая в двух фильмах фантастической саги "Звездные войны", умерла в возрасте 76 лет. Как передаeт Report, об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что артистка скончалась еще 23 января после 16-месячной борьбы с мезотелиомой, редким онкологическим заболеванием.

Ноубл снялась в картинах «Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов» 2002 года и «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов» 2005-го. Она исполнила роль Джобель Наберри, матери Падме Амидалы в исполнении Натали Портман. При этом сцены с Ноубл в «Атаке клонов» не вошли в театральную версию картины и были выпущены на DVD вместе с расширенной версией фильма. Артистка также появилась в сериалах «Опасный человек», «Остров фантазий», «Из ниоткуда» и «Коломбо».

Помимо карьеры в кино, Ноубл выступала на эстраде. В 1961 году она получила австралийскую премию Logie Awards как лучшая певица.