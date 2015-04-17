Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу не смогла прожить неделю на 29 долларов, как намеревалась ранее, чтобы проверить, достаточно ли средств выделяют малоимущим гражданам. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на этой неделе актриса объявила о своем решении принять участие в акции и прожить одну неделю, покупая еду лишь по продовольственным талонам. Сумма талонов, выделяемых малоимущим гражданам, составляет 29 долларов в неделю (1,38 доллара на один прием пищи). На эту сумму Пэлтроу приобрела упаковку бурого риса, черных бобов, яйца и овощи. Тем самым актриса хотела показать, как мало продуктов могут купить нуждающиеся семьи на продовольственные талоны.

"Как я и предполагала, мы смогли продержаться лишь четыре дня, после чего я не сдержалась и приобрела курицу и свежие овощи", — написала актриса накануне в своем блоге.

При этом Пэлтроу отметила, что поняла, "как тяжело питаться здоровой, богатой белками пищей с таким бюджетом, даже в течение четырех дней". Она также назвала необходимость малоимущих граждан США, имеющих такой бюджет на продукты, "вызовом, с которым 47 млн. американцев сталкиваются каждый день, неделю и год".

Актриса принимает участие в акции, цель которой — обратить внимание общественности на тот факт, что с 2013 года финансирование продовольственной программы сократилось в два раза.