О нас
Report Georgia
Аудио новости

Актер сериала "Клон" госпитализирован с тяжелой формой коронавируса

Актер сериала "Клон" госпитализирован с тяжелой формой коронавируса Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об сообщает UOL TV e Famosos.
Шоу-бизнес
12 июля 2021 г. 10:16
Актер сериала Клон госпитализирован с тяжелой формой коронавируса

Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает UOL TV e Famosos.

По информации СМИ, Шафир был госпитализирован 22 июня и все еще находится в отделении интенсивной терапии.

На совей странице в Instagram актер записал обращение к поклонникам.

"Привет, ребята. Я все же решил снять это видео...Чтобы показать, что я жив", – рассказал он.

Лусиано Шафир наиболее известен по роли Зейна в сериале "Клон" (2001).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Умер отец актера Роберта Дауни-младшего
Умер отец актера Роберта Дауни-младшего
8 июля 2021 г. 06:26
Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру
Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру
7 июля 2021 г. 10:33
Каннский фестиваль: Джоди Фостер стала девятым лауреатом высшей награды
Каннский фестиваль: Джоди Фостер стала девятым лауреатом высшей награды
6 июля 2021 г. 23:35
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намерены пожениться
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намерены пожениться
28 июня 2021 г. 09:46
В Москве отменили фестиваль Жара
В Москве отменили фестиваль "Жара"
24 июня 2021 г. 16:34
Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года
Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года
15 июня 2021 г. 03:13
CinemaPlus открыл новый кинотеатр на открытом воздухе
ФотоCinemaPlus открыл новый кинотеатр на открытом воздухе
10 июня 2021 г. 14:05
Умер американский актер Гэвин МакЛауд
Умер американский актер Гэвин МакЛауд
30 мая 2021 г. 06:46
Мэрилин Мэнсон обвинен в изнасиловании
Мэрилин Мэнсон обвинен в изнасиловании
30 мая 2021 г. 04:51
Дочь Шойгу выйдет замуж
Дочь Шойгу выйдет замуж
30 мая 2021 г. 02:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi