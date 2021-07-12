Актер сериала "Клон" госпитализирован с тяжелой формой коронавируса

Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об сообщает UOL TV e Famosos.

Бразильский актер Лусиано Шафир находится в больнице в тяжелом состоянии после повторного заражения коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает UOL TV e Famosos.

По информации СМИ, Шафир был госпитализирован 22 июня и все еще находится в отделении интенсивной терапии.

На совей странице в Instagram актер записал обращение к поклонникам.

"Привет, ребята. Я все же решил снять это видео...Чтобы показать, что я жив", – рассказал он.

Лусиано Шафир наиболее известен по роли Зейна в сериале "Клон" (2001).