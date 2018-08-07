Актер Сами Насери устроил драку в московском баре

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Французский актер Сами Насери подрался с неизвестным, отдыхая вместе с братом в баре на Тверской улице в Москве, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Драка произошла еще в ночь на 5 августа, однако известно о ней стало только сейчас.

С.Насери заявил полицейским, что около двух часов в баре "Войс", где он в ночь с субботы на воскресенье отдыхал вместе с братом Ларби, у них возник конфликт с неизвестным. В результате актер получил удар рукой по лицу.

Сам актер после драки обратился в НИИ имени Склифосовского.