Актер Сами Насери устроил драку в московском баре

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Французский актер Сами Насери подрался с неизвестным, отдыхая вместе с братом в баре на Тверской улице в Москве, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Драка произошла еще в ночь на 5 августа, однако известно о ней стало только сейчас.
С.Насери заявил полицейским, что около двух часов в баре "Войс", где он в ночь с субботы на воскресенье отдыхал вместе с братом Ларби, у них возник конфликт с неизвестным. В результате актер получил удар рукой по лицу.
Сам актер после драки обратился в НИИ имени Склифосовского.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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