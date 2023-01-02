Актер из "Мстителей" Реннер серьезно пострадал при уборке снега

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel, пострадал в результате инцидента, связанного с неблагоприятными погодными условиями, его состояние оценивается как "критическое, но стабильное

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel, пострадал в результате инцидента, связанного с неблагоприятными погодными условиями, его состояние оценивается как "критическое, но стабильное".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Deadline.

"[Реннер] находится в критическом, но стабильном состоянии, ранее сегодня во время уборки снега он получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями", - сказал представитель Реннера порталу.

По данным издания, актер был доставлен в больницу воздушным путем. Сейчас рядом с ним находится семья, о нем "заботятся на отличном уровне", добавил собеседник портала. Что именно случилось с Реннером, неизвестно. Инцидент произошел в районе города Рино в штате Невада, где у актера есть дом. На населенный пункт во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

Реннеру 51 год. Наиболее известен он кинозрителю по ролям в фильмах "Повелитель бури" (2008), "Город воров" (2010), "Охотники на ведьм" (2012) и по фильмам кинофраншизы Marvel, включая ленты "Тор" (2011) и "Мстители" (2012).