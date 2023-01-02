О нас

Актер из "Мстителей" Реннер серьезно пострадал при уборке снега

Актер из "Мстителей" Реннер серьезно пострадал при уборке снега Американский актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel, пострадал в результате инцидента, связанного с неблагоприятными погодными условиями, его состояние оценивается как "критическое, но стабильное
Шоу-бизнес
2 января 2023 г. 11:32
Актер из Мстителей Реннер серьезно пострадал при уборке снега

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel, пострадал в результате инцидента, связанного с неблагоприятными погодными условиями, его состояние оценивается как "критическое, но стабильное".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Deadline.

"[Реннер] находится в критическом, но стабильном состоянии, ранее сегодня во время уборки снега он получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями", - сказал представитель Реннера порталу.

По данным издания, актер был доставлен в больницу воздушным путем. Сейчас рядом с ним находится семья, о нем "заботятся на отличном уровне", добавил собеседник портала. Что именно случилось с Реннером, неизвестно. Инцидент произошел в районе города Рино в штате Невада, где у актера есть дом. На населенный пункт во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

Реннеру 51 год. Наиболее известен он кинозрителю по ролям в фильмах "Повелитель бури" (2008), "Город воров" (2010), "Охотники на ведьм" (2012) и по фильмам кинофраншизы Marvel, включая ленты "Тор" (2011) и "Мстители" (2012).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi