​Актер из "Матрицы" госпитализирован после наезда автомобиля

Джо Пантолиано https://report.az/storage/news/5042e62774f70176058b903280cdbcc1/264f8fc2-b3ae-49fc-9280-3217f0ec7a5d_292.jpg

Актер Джозеф Питер "Джо" Пантолиано попал в больницу после ДТП а американском штате Коннектикут.

Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

Жена артиста, Нэнси, рассказала, что ее мужа сбила машина, когда они переходили дорогу. По ее словам, актер от удара отлетел в сторону и врезался в деревянный забор. Пантолиани увезли на скорой с ранением головы и с травмами левой ноги и плеча.

Супруга актера добавила, что повреждения оказались не критичными, сейчас Пантолиано проводят компьютерную томографию.

За Джо Пантолиано закрепилось амплуа отрицательного персонажа. Он сыграл в "Матрице" роль предателя Сайфера, в зрителям сериала "Клан Сопрано" он запомнился как Ральф Сифаретто. За эту роль он получил премию "Эмми"