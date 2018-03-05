Адвокат потребовал направить в МВД запрос относительно актрисы Тунай Алиевой

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде продолжилось судебное заседание по взаимным искам проживающей в Турции актрисы Тунай Алиевой и ее коллеги Парвин Абыевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Нуреддина Багирова адвокат П.Абыевой Джейхун Юсифов возбудил иск.

Он потребовал подать запрос для выяснения, проводилось ли какое-либо расследование в Управлении по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел в связи с Т.Алиевой.

Ходатайство не удовлетворили.

Судья предложил обеим сторонам примирение. Однако Дж.Юсифов выразил протест.

Затем обсудили ходатайство, поданное сторонами на прошлом процессе. Стороны потребовали провести лингвистическую экспертизу дела.

Ходатайство было удовлетворено.

Процесс отложен на неопределенное время.

Отметим, что Т.Алиева неоднократно оскорбляла в соцсети П.Абыеву. В интервью СМИ она назвала коллегу "1000 манатной проституткой".

П.Абыева же в своей странице в instaqram в ответ написала Т.Алиевой, что она встречается с парнями за деньги. Затем обе стороны обратились в суд.