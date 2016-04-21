Адель признана самой богатой певицей Великобритании

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Состояние певицы Адель составляет 85 млн. фунтов. Она является самой обеспеченной женщиной-музыкантом в Великобритании, согласно рейтингу самых богатых людей страны по версии Sunday Times, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В списке певцов-миллионеров Адель заняла 30-е место из 50: за последний год ее состояние увеличилось на 35 млн. фунтов.

Адель также возглавляет список самых богатых молодых музыкантов (в возрасте до 30 лет).

Певице сейчас 27 лет. На сегодняшний момент у Адель более ста различных наград, включая орден Британской империи. Также певица занесена в Книгу рекордов Гинесса.