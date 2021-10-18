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ABBA выпустит неизданную песню 43-летней давности

ABBA выпустит неизданную песню 43-летней давности Шведская поп-группа ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню Just A Notion.
Шоу-бизнес
18 октября 2021 г. 20:59

Шведская поп-группа ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню Just A Notion.

Как передает Report, об этом сообщается в Instagram коллектива.

Песню музыканты записали еще в 1978 году. Трек выйдет 22 октября.

Бенни Андерсон и Бьорн Ульвеус написали трек для альбома Voulez-Vous, в который он так и не вошел.

Отрывок из песни вышел в 1994 году, ее полную версию спели в 1999 году в альбоме трибьют-группы ABBA.

Коллектив ABBA существовал с 1972 года и распался в 1982 году. Новый альбом квартета выйдет 5 ноября.

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