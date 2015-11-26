 Наверх
    Закрыть фоторежим

    43 страны примут участие на конкурсе "Евровидение-2016"

    Билеты поступят в продажу с сегодняшнего дня

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ 43 страны примут участие в конкурсе "Евровидение-2016", которое пройдет в Стокгольме.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Евровидения, в 2016 году в конкурсе не примут участие Португалия, Чехия, Турция, Люксембург, Андорра, Монако. Однако на конкурс возвращаются Украина и Босния и Герцеговина.

    Билеты на конкурс поступят в продажу  с сегодняшнего дня.

    Отметим, что Швеция получила право принять у себя конкурс после победы шведского певца Монса Зальмерлова с песней "Heroes" ("Герои") на конкурсе в Вене.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi