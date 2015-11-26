43 страны примут участие на конкурсе "Евровидение-2016"

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ 43 страны примут участие в конкурсе "Евровидение-2016", которое пройдет в Стокгольме.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Евровидения, в 2016 году в конкурсе не примут участие Португалия, Чехия, Турция, Люксембург, Андорра, Монако. Однако на конкурс возвращаются Украина и Босния и Герцеговина.

Билеты на конкурс поступят в продажу с сегодняшнего дня.

Отметим, что Швеция получила право принять у себя конкурс после победы шведского певца Монса Зальмерлова с песней "Heroes" ("Герои") на конкурсе в Вене.