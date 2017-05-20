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    18-летний азербайджанец выиграл конкурс талантов в Швеции

    Часть от выигранных средств Ибрагим Насруллаев пожертвует школе, где он изучал шведский язык© aftonbladet.se

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ 18-летний азербайджанец Ибрагим Насруллаев стал победителем конкурса талантов "Talent 2017", организованного шведским телеканалом TV4, сообщает Report со ссылкой на шведские СМИ.

    В финале он исполнил песню на шведском языке "Hold My Heart".

    Ибрагим Насруллаев год назад вместе со своей семьей прибыл в Швецию в качестве мигрантов. Всего за год юноша выучил шведский язык и сейчас свободно на нем говорит.

    Как он заявил после победы, часть призовых, которые составляют полмиллиона крон, он пожертвует школе, где изучал шведский язык.

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