18-летний азербайджанец выиграл конкурс талантов в Швеции

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ 18-летний азербайджанец Ибрагим Насруллаев стал победителем конкурса талантов "Talent 2017", организованного шведским телеканалом TV4, сообщает Report со ссылкой на шведские СМИ.

В финале он исполнил песню на шведском языке "Hold My Heart".

Ибрагим Насруллаев год назад вместе со своей семьей прибыл в Швецию в качестве мигрантов. Всего за год юноша выучил шведский язык и сейчас свободно на нем говорит.

Как он заявил после победы, часть призовых, которые составляют полмиллиона крон, он пожертвует школе, где изучал шведский язык.