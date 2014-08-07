Определилось место проведения конкурса "Евровидение-2015"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Стал известен город и место проведения песенного конкурса "Евровидение-2015", который пройдет в Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на EscToday, австрийский национальный вещатель ÖRF объявил, что в следующем году конкурс примет концертный зал "Wiener Stadhalle" в столице страны Вене.

Отметим, что за право провести конкурс также боролись города Грац и Инсбрук.

Полуфиналы конкурса пройдут 19 и 21 мая. Финал - 23 мая.

В прошлом году на конкурсе "Евровидение-2014" в Копенгагене победу одержала представитель Австрии, травести-исполнитель Кончита Вюрст с песней "Возродись как Феникс" (Rise like a Phoenix).