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    Определилось место проведения конкурса "Евровидение-2015"

    Финал конкурса в следующем году состоится 23 мая

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Стал известен город и место проведения песенного конкурса "Евровидение-2015", который пройдет в Австрии.

    Как сообщает Report со ссылкой на EscToday, австрийский национальный вещатель ÖRF объявил, что в следующем году конкурс примет концертный зал "Wiener Stadhalle" в столице страны Вене.

    Отметим, что за право провести конкурс также боролись города Грац и Инсбрук.

    Полуфиналы конкурса пройдут 19 и 21 мая. Финал - 23 мая.

    В прошлом году на конкурсе "Евровидение-2014" в Копенгагене победу одержала представитель Австрии, травести-исполнитель Кончита Вюрст с песней "Возродись как Феникс" (Rise like a Phoenix). 

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