Группа "Океан Эльзы" выступит с концертом в Баку

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В начале осени в столице Азербайджана впервые состоится концерт известной украинской группы «Океан Эльзы». Как сообщает Report, выступление легендарной украинской группы, возглавляемой Святославом Вакарчуком, состоится 6 сентября в Зеленом театре.

Группа «Океан Эльзы» исполняет музыку в стилях брит-поп, арт-рок, поп-рок, инди-рок и альтернативный рок.

Билеты на концерт стоимостью от 20 до 200 AZN поступят в продажу в самое ближайшее время.