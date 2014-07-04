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    Группа "Океан Эльзы" выступит с концертом в Баку

    Известная украинская группа впервые даст концерт в Азербайджане

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В начале осени в столице Азербайджана впервые состоится концерт известной украинской группы «Океан Эльзы». Как сообщает Report, выступление легендарной украинской группы, возглавляемой Святославом Вакарчуком, состоится 6 сентября в Зеленом театре.

    Группа «Океан Эльзы» исполняет музыку в стилях брит-поп, арт-рок, поп-рок, инди-рок и альтернативный рок.

    Билеты на концерт стоимостью от 20 до 200 AZN поступят в продажу в самое ближайшее время.

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