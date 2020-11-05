Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют

Спецвыпуск передачи “Репорт дня”, вышедшей в эфире Report TV 5 ноября.
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяютПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют Спецвыпуск передачи “Репорт дня”, вышедшей в эфире Report TV 5 ноября.
Студия "Report"
5 ноября 2020 г. 23:46
Валех Дадашов
Report.az
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Версия на азербайджанском языке ВидеоCəbhədən son xəbərlər: Xankəndində yaşayan ermənilər köçürülür
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