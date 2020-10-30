Последние сводки с фронта: Житель Джебраила вернулся в родное село спустя 27 лет

Последние сводки с фронта: Житель Джебраила вернулся в родное село спустя 27 лет

Спецвыпуск передачи “Xəbər Saatı”, вышедшей в эфире Report TV 30 октября.

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Версия на азербайджанском языке Cəbhədən son xəbərlər: Cəbrayıl sakini 27 il sonra öz evində