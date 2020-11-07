Последние сводки с фронта: Враг понес потери и вынужден отступать

Представляем вам выпуск передачи Günün Reportu на 6 ноября.
Краткий анонс новостей в этом выпуске:
* Враг понес потери и вынужден отступать;
* Взорвался склад боеприпасов врага;
* Армяне превратили мечеть в Губадлы в свинарник;
* Города Азербайджана, в которых будет полностью приостановлена деятельность общественного транспорта;
* В какие города и районы Азербайджана закрыт въезд и выезд;
* На имя министра Азербайджана открыт фейковый аккаунт в Twitter;
* Объявлено количество предпринимателей, которым будет оказана помощь во время пандемии;
* Объявлен порядок предоставления единовременных выплат безработным.