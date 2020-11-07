Последние сводки с фронта: Враг понес потери и вынужден отступать

Представляем вам выпуск передачи Günün Reportu на 6 ноября

Представляем вам выпуск передачи Günün Reportu на 6 ноября.

Краткий анонс новостей в этом выпуске:

* Враг понес потери и вынужден отступать;

* Взорвался склад боеприпасов врага;

* Армяне превратили мечеть в Губадлы в свинарник;

* Города Азербайджана, в которых будет полностью приостановлена деятельность общественного транспорта;

* В какие города и районы Азербайджана закрыт въезд и выезд;

* На имя министра Азербайджана открыт фейковый аккаунт в Twitter;

* Объявлено количество предпринимателей, которым будет оказана помощь во время пандемии;

* Объявлен порядок предоставления единовременных выплат безработным.