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    Желающие совершить Хадж и Умру во второй раз должны будут доплатить определенную сумму

    Ожидается, что решение вступит в силу с нового года

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Желающие совершить Хадж и Умру в Саудовскую Аравию во второй раз должны будут доплатить 530 долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, документ, предусматривающий дополнительное взыскание денег с лиц, совершающих Хадж во второй раз, начиная с 1 Мухаррама 1438 года по Хиджре, представлен королю Салману Абдульазизу для утверждения. 

    Владельцы гостиниц и объектов в регионе Хиджаз Саудовской Аравии заявили, что в случае утверждения документа они потеряют своих клиентов. Предприниматели  отметили, что половину клиентов составляют лица, приезжающие повторно, и что после этого решения их положение усугубится.

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