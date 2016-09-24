Желающие совершить Хадж и Умру во второй раз должны будут доплатить определенную сумму

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Желающие совершить Хадж и Умру в Саудовскую Аравию во второй раз должны будут доплатить 530 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, документ, предусматривающий дополнительное взыскание денег с лиц, совершающих Хадж во второй раз, начиная с 1 Мухаррама 1438 года по Хиджре, представлен королю Салману Абдульазизу для утверждения.

Владельцы гостиниц и объектов в регионе Хиджаз Саудовской Аравии заявили, что в случае утверждения документа они потеряют своих клиентов. Предприниматели отметили, что половину клиентов составляют лица, приезжающие повторно, и что после этого решения их положение усугубится.