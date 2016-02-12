Зейнал Нагдалиев: Чрезмерность во время религиозных церемоний исходит от религиозной неграмотности

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Во время религиозных церемоний люди допускают чрезмерность".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом по работе с региональными органами управления и местными органами самоуправления Зейнал Нагдалиев на семинаре-конференции заместителей отделов по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппаратов глав исполнительной власти городов и районов - организаторов работы с религиозными организациям.

Он отметил, что это происходит в основном по причине религиозной неграмотности: "Мы должны обладать такими знаниями, чтобы во время беседы с людьми могли убеждать их. Должностные лица в исполнительной власти своими знаниями должны быть примером, быть способными привить окружающим правильные мысли".

Напомним, что в Баку состоялся семинар-конференция заместителей отделов по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппаратов глав исполнительной власти городов и районов - организаторов работы с религиозными организациям. На семинаре выступил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы на тему "Отношения между государством и религией в Азербайджанской Республике и основные направления".