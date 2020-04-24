Завтра начинается месяц Рамазан

Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан.

Как сообщает Report, в этом году появление на горизонте полумесяца, знаменующего начало нового месяца по календарю Хиджры, то есть 1-го дня Рамазана, придется в стране на 25 апреля по григорианскому календарю.

Согласно календарю месяца Рамазан, в этом году ночи Предопределения (яхья) придутся на 12, 14, 16 и 20 мая.

Праздник Рамазан будет отмечаться в 1 день месяца Шавваль - 24 мая, в зависимости от видимости Луны. В этот день наступит праздник Ид-аль-Фитр (Рамазан). Ночь намерений придется в ночь с 24 на 25 апреля.

Согласно фетве Управления мусульман Кавказа, из-за особого карантинного режима в месяц Рамазан рекомендуется не проводить не важные, опирающиеся на традиции религиозные мероприятия (эхсан, мовлуд и др.).