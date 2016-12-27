 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Запрещен ввоз в Азербайджан 55 наименований книг, пропагандирующих религиозный радикализм

    В трех религиозных книгах, издаваемых в стране, были выявлена пропаганда религиозной нетерпимости

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "За 2016 год в Государственном комитете по работе с религиозными организациями было рассмотрено 1451 наименование литературы, даны заключения. Запрещен ввоз в Азербайджан 55 наименований книг, пропагандирующих религиозный радикализм". 

    Как сообщает Report об этом заявил  председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы

    Он отметил, что в стране экспертизу прошли 240 наименований религиозной литературы в целях издания. В трех религиозных  книгах, издаваемых в стране, были выявлена пропаганда религиозной нетерпимости, поэтому их издание признано нецелесообразным. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi