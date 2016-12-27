Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "За 2016 год в Государственном комитете по работе с религиозными организациями было рассмотрено 1451 наименование литературы, даны заключения. Запрещен ввоз в Азербайджан 55 наименований книг, пропагандирующих религиозный радикализм".

Как сообщает Report об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в стране экспертизу прошли 240 наименований религиозной литературы в целях издания. В трех религиозных книгах, издаваемых в стране, были выявлена пропаганда религиозной нетерпимости, поэтому их издание признано нецелесообразным.