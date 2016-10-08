Заплатят ли азербайджанцы дополнительные средства за повторное совершение Хаджа?

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) прокомментировало информацию о взыскании дополнительной суммы в размере 500 долларов правительством Саудовской Аравии у лиц, которые будут совершать Хадж или Умру во второй раз.

Как сообщил Report ответственный работник УМК, член миссии Хаджи Хамдулла Бабаев, официальная информация в связи с этим со стороны правительства Саудовской Аравии не поступала: "Они разработали проект, предусматривающий взыскание дополнительной суммы у лиц, которые будут совершать Хадж или Умру во второй раз, однако пока он не утвержден. Утверждение данного документа сомнительно, потому что этот шаг повредит самой Саудовской Аравии".

Х.Бабаев также отметил, что 10% от общего числа паломников составляют лица, совершающие Хадж во второй раз.