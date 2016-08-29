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    Зампредседателя: В Азербайджане не зарегистрирована религиозная община, членами которой являются нурсисты

    Комитет ввел ограничения на ввоз в страну религиозной литературы нурсистов

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ “Госкомитет по работе с религиозными организациями не занимается регистрацией сект, религиозных конфессий и течений. Комитет регистрирует исключительно религиозные общины. До сих пор еще не была зарегистрирована община, членами которой являются нурсисты”.

    Как передает Report, об этом сказал журналистам зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Гюндюз Исмаилов.

    Он напомнил, что Комитет ввел ограничения на ввоз в страну религиозной литературы нурсистов: “Этот процесс длится долгие годы”.

    Г.Исмаилов подчеркнул, что они принимают меры в отношении малых групп, выступающих под прикрытием религии за ограничения прав женщин, а также против светского образования: “Также существует проблема ранних браков, однако у нас есть продвижения по сравнению с предыдущими годами”.

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