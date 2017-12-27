Зампредседателя УМК: Некоторые силы, желающие интригами Запада расколоть исламский мир, намерены превратить Азербайджан в инструмент в своих руках

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "У ряда нелицеприятных случаев в религиозной среде Азербайджана есть два основных источника".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Гамарханым Джавадлы.

По ее словам, один из них ввезенный в Азербайджан из-за рубежа экстремизм, который, приняв религиозный характер, наносит сильный урон морали, нравственным ценностям населения: "Вторая сторона - намеренное формирование некоторыми предвзятыми силами посредством СМИ и социальных медиа отрицательного мнения о нашей религиозной среде".

Зампредседателя УМК отметила, что самой большой проблемой последнего времени является радикализация, терроризм и экстремизм, которые обуяли весь мир, особенно мусульманский мир: "К сожалению, некоторые внутренние и внешние силы, желающие интригами Запада расколоть исламский мир, намерены превратить Азербайджан в инструмент в своих руках. С этой целью они размещают в наших городах и селах ячейки ряда нетрадиционных религиозных течений.

Различными материальными и духовными пропагандами они собирают вокруг себя население, в частности молодежь. Они поощряют отказываться от национальных ценностей, идти против семьи и общества. Сегодня идут работы по нейтрализации деструктивных сил, нарушающих стабильность нашей религиозной среды. Ведущая сила мультикультурализма и религиозной толерантности - Управление мусульман Кавказа – центр, который придерживается непримиримой позиции в отношении религиозного радикализма и дискриминации на почве вероисповедания".