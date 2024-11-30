Зампредседателя УМК: Государственно-религиозные отношения в Азербайджане находятся на высоком уровне

Капитальный ремонт и реставрация различных религиозных храмов в Азербайджане свидетельствуют о высоком уровне государственно-религиозных отношений.

Капитальный ремонт и реставрация различных религиозных храмов в Азербайджане свидетельствуют о высоком уровне государственно-религиозных отношений.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Бахтияр Наджафов на конференции "Государственно-религиозные отношения: в контексте геополитических реалий и глобальных вызовов" в Нахчыване.

Он отметил, что в период президентства Ильхама Алиева значительно усилилась динамика развития национально-духовных ценностей и укрепления государственно-религиозных традиций.

"Построенные и отреставрированные мечети, паломнические комплексы, церкви и синагоги в разных регионах страны — яркое свидетельство этой работы. Президент лично контролирует строительные и восстановительные работы на освобожденных территориях, при каждом визите уделяя внимание состоянию памятников национально-духовного наследия", - сказал он.

Наджафов отметил, что реставрация мечетей в Шуше и Агдаме, строительство новой мечети в Зангилане, а также капитальная реконструкция албанских и православных церквей в том числе демонстрируют высокий уровень заботы о сохранении культурного наследия и укреплении государственно-религиозных отношений.