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Зампредседателя Албано-удинской христианской религиозной общины обратился к армянским религиозным деятелям

Зампредседателя Албано-удинской христианской религиозной общины обратился к армянским религиозным деятелям "Обращаюсь к армянским религиозным деятелям, мы с вами – христиане".
Религия
23 мая 2023 г. 16:55
Зампредседателя Албано-удинской христианской религиозной общины обратился к армянским религиозным деятелям

"Обращаюсь к армянским религиозным деятелям, мы с вами – христиане".

Об этом командированному в Кяльбаджар сотруднику Report заявил заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафиг Данакари.

Он напомнил, что сегодня они посетили монастырь Худавенг: "Было очень приятно провести богослужение в этом храме. Впервые мы посетили храм в декабре 2020 года. В каждый приезд мы молимся за шехидов, президента, наших солдат. Сегодняшний день стал знаменательным тем, что мы совершили богослужение вместе с представителями всех религиозных конфессий в Азербайджане. Мы хотим, чтобы в Азербайджане всегда был мир, потому что мы миролюбивый и гостеприимный народ".

"Во всех обращениях к армянской стороне я приглашал научиться у нас толерантности. В Азербайджане проживают различные народы, и между ними существуют любовь, уважение и братство. Мы родились в толерантном и мультикультурном обществе. Хочу сказать армянским религиозным деятелям, что мы с вами – христиане. Хотя Азербайджан - мусульманская страна, здесь нет никакой религиозной дискриминации".

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Версия на английском языке Deputy chairman of the Albanian-Udi Christian Community calls on Armenian religious figures
Версия на азербайджанском языке Alban-Udi xristian dini icmasının sədr müavini erməni din xadimlərinə çağırış edib

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