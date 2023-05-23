Зампредседателя Албано-удинской христианской религиозной общины обратился к армянским религиозным деятелям

"Обращаюсь к армянским религиозным деятелям, мы с вами – христиане".

"Обращаюсь к армянским религиозным деятелям, мы с вами – христиане".

Об этом командированному в Кяльбаджар сотруднику Report заявил заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафиг Данакари.

Он напомнил, что сегодня они посетили монастырь Худавенг: "Было очень приятно провести богослужение в этом храме. Впервые мы посетили храм в декабре 2020 года. В каждый приезд мы молимся за шехидов, президента, наших солдат. Сегодняшний день стал знаменательным тем, что мы совершили богослужение вместе с представителями всех религиозных конфессий в Азербайджане. Мы хотим, чтобы в Азербайджане всегда был мир, потому что мы миролюбивый и гостеприимный народ".

"Во всех обращениях к армянской стороне я приглашал научиться у нас толерантности. В Азербайджане проживают различные народы, и между ними существуют любовь, уважение и братство. Мы родились в толерантном и мультикультурном обществе. Хочу сказать армянским религиозным деятелям, что мы с вами – христиане. Хотя Азербайджан - мусульманская страна, здесь нет никакой религиозной дискриминации".