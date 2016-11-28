Зампред УМК: В мечетях, где отсутствуют имамы и ахунды, сознание людей заполняют мыслями о джихаде

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане действуют 2 100 мечетей, в около 600 из которых со стороны Управления мусульман Кавказа (УМК) назначены ахунды и имамы.

Как сообщает Report, об этом заявил зампред УМК, ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанли.

По его словам, остальные 1 500 мечетей действуют без имамов и ахундов: "Это приводит к тому, что воспользовавшись их отсутствием, представители других религиозных течений занимаются разрушительной пропагандой. Они заполняют сознание людей мыслями о джихаде".

С.Гасанли отметил, что 46-47% выпускников Бакинского исламского университета - девушки и по этой причине они не могут направлять их в мечети в качестве имамов и ахундов.