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    Зампред УМК: В мечетях, где отсутствуют имамы и ахунды, сознание людей заполняют мыслями о джихаде

    Воспользовавшись их отсутствием, представители других религиозных течений занимаются в мечетях разрушительной пропагандой

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане действуют 2 100 мечетей, в около 600 из которых со стороны Управления мусульман Кавказа (УМК) назначены ахунды и имамы.

    Как сообщает Report, об этом заявил зампред УМК, ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанли.

    По его словам, остальные 1 500 мечетей действуют без имамов и ахундов: "Это приводит к тому, что воспользовавшись их отсутствием, представители других религиозных течений занимаются разрушительной пропагандой. Они заполняют сознание людей мыслями о джихаде".

    С.Гасанли отметил, что 46-47% выпускников Бакинского исламского университета - девушки и по этой причине они не могут направлять их в мечети в качестве имамов и ахундов. 

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