Зампред УМК: Такой трагический инцидент может произойти в любой стране

13:20

Во всех мечетях Азербайджана почтили память о жертвах крушения самолета AZAL в Казахстане, прочитаны молитвы за упокой их души.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев сказал журналистам в четверг.

По его словам, такой трагический инцидент может произойти в любой стране.

"Все, что мы можем сделать - это утешить семьи погибших и молиться об исцелении пострадавших. Пусть Аллах защитит наш народ от бед", - сказал Нуруллаев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.