​Зампред УМК: Произошедшие в Нардаране события совсем не подходят Азербайджану

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Нардаранские события беспокоят всех, включая религиозных деятелей".

Об этом в интервью Report заявил зампред Управления мусульман Кавказа (УМК), ректор Бакинского исламского университета, руководитель созданного при Исполнительной власти города Баку Управления Комплекса мечети "Гейдар" Сабир Гасанли.



Выразив сожаление происходящим, он сказал, что несмотря на пережитые в 90-е годы прошлого столетия трудности, сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран: "Произошедшие в Нардаране события совсем не подходят Азербайджану".



С.Гасанли напомнил об осуждающем нардаранские события спецзаявлении Управления мусульман Кавказа и выразил сожаление по поводу погибших.

Зампред УМК выразил также сожаление наличием зарубежных сил, злоупотребляющих проводимыми сегодня церемониями, посвященными Имаму Хусейну: "Сегодня есть зарубежные силы, злоупотребляющие посвященными Имаму Хусейну церемониями. Мне бы не хотелось называть страну. Новые союзы, новые соглашения, тайные и открытые контракты и пр. являются для Азербайджана предупреждением о возможной большой опасности. Сражающиеся в составе ИГ азербайджанцы иногда делают такие заявления, как "Эй Азербайджан, эй Баку, услышь, мы придем". Идите, тюрьмы ждут вас. Вы не можете представлять нацию. У вас нет права говорить об Азербайджане, будучи в Сирии. Если бы вам хватило смелости, вы бы сказали это в Нагорном Карабахе".

С.Гасанли также затронул происходящие в мире массовые беспорядки и заявил, что постоянно следит за событиями в Турции.