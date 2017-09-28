Зампред УМК: Некоторые "туристы" привозят в азербайджанские мечети пропагандистский материал

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Некоторые приезжающие в Азербайджан туристы остаются здесь неделями, и, собрав вокруг себя людей, занимаются определенной работой, а вернувшись на родину, не прекращают с ними связь".

Как передает Report, об этом на прошедшей в Баку конференции на тему "Неправительственные организации и религиозные общины: от сотрудничества к совместной деятельности" заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Салман Мусаев.

По его словам, соответствующие структуры должны выполнять серьезную работу по поводу данного вопроса: "Особенно, когда в Азербайджан приезжают некоторые "туристы" из арабских и исламских стран, выбирается такая программа и такой маршрут, чтобы вдоль него были мечети. Они заходят в мечети и молятся, а также пытаются распространить привезенный ими пропагандистский материал. Если мы не отнесемся к данному вопросу с особой чуткостью, столкнемся с негативными последствиями".