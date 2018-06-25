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    Зампред: Мы не можем допустить, чтобы какие-то группы меняли политический строй страны

    © Report

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане никогда не было конфликтов на религиозной почве".

    Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Бакинский процесс: религиозные общины и обязанности" сказал первый заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Саяд Салахлы.

    Он отметил, что в Азербайджане с уважением относятся к другим народам:

    "В Азербайджане живут представители различных наций. На них никогда не было давления, наоборот, относились с уважением, проявляли внимание".

    По словам С.Салахлы, успешно проводимый президентом Ильхамом Алиевым "Бакинский процесс" дает свои результаты:

    "Мы должны проводить религиозно-просветительскую работу. Проведением превентивных мероприятий мы предотвращаем шаги, направленные на нарушение в стране стабильности. В стране нет запретов на выполнение религиозных обрядов. Но, например, ваххабиты, не скрываясь, говорят, что придут к власти и отнимут наше имущество. Это уже не религиозная деятельность. В стране выполняются требования Конституции. Мы не можем допустить, чтобы какие-то группы меняли политический строй страны. Это приветствуется народами мира".

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