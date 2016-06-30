Зампред комитета: В месяц Рамазан и в ночи предопределения в мечетях охраняется общественный правопорядок

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "Во время месяца Рамазан и в ночи предопределения (Лайлатуль-Гадр) случаев нарушения общественного правопорядка, беспокоящих моментов в мечетях Баку и регионов не зарегистрировано".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Сиявуш Гейдаров.

Он подчеркнул, что соответствующие структуры, правоохранительные органы в Азербайджане уделяют особое внимание вопросам безопасности: "Правоохранительными органами подготовлен план мероприятий в связи с охраной общественного правопорядка в период месяца Рамазан. Мы осуществляем координационную деятельность с ними в этой сфере".

Заместитель председателя отметил, что функционирующие при мечетях общины также уделяют большое внимание вопросам безопасности.