 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Зампред комитета: Усиление религиозного радикализма приводит к политизации религии

    В Горадизе прошла региональная конференция на тему Наши мультикультуральные и толерантные ценности: история, наследие, современность

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В городе Горадиз при организационной поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами и ИВ Физулинского района прошла региональная конференция на тему "Наши мультикультуральные и толерантные ценности: история, наследие, современность".

    Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на конференции приняли участие сотрудники Госкомитета, Физулинской ИВ, Управления мусульман Кавказа, председатели религиозных общин, богословы, представители интеллигенции и общественности.

    Выступивший зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов сказал, что фундамент религиозной политики нашего государства был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

    По его словам, усиление религиозного радикализма приводит к политизации религии.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi