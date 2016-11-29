Зампред комитета: Усиление религиозного радикализма приводит к политизации религии

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В городе Горадиз при организационной поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами и ИВ Физулинского района прошла региональная конференция на тему "Наши мультикультуральные и толерантные ценности: история, наследие, современность".

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на конференции приняли участие сотрудники Госкомитета, Физулинской ИВ, Управления мусульман Кавказа, председатели религиозных общин, богословы, представители интеллигенции и общественности.

Выступивший зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов сказал, что фундамент религиозной политики нашего государства был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

По его словам, усиление религиозного радикализма приводит к политизации религии.